TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, Brüksel'de Türklerle buluştu

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Tbmm Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türk vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Kılıç'ın Brüksel'i ziyareti kapsamında Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliğinde yapılan toplantıda, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, Anvers Başkonsolosu Batu Kesmen, Brüksel Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Mert Doğan ve Brüksel Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Özgür Karslı yer aldı.

Kılıç, Belçikalı muhataplarının yanı sıra AB yetkilileri ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmeleri içeren programı hakkında bilgi vererek temasları sırasında Türkiye'nin uluslararası siyasette son dönemde öne çıkan konularla ilgili yaklaşımını muhataplarına aktardığını belirtti.

Türkiye'nin en çok temsilciliğinin bulunduğu ülkelerden biri olan Belçika ile yakın ilişkiler bulunduğunu kaydeden Kılıç, NATO ve AB ile ilişkiler bağlamında öne çıkan konulara da değindi.

Büyükelçi Uysal de Türkiye ile Belçika arasındaki parlamentolar arası üst düzey temaslara ivme kazandırmayı arzu ettiklerini, bu bağlamda Kılıç'ın Belçika Parlamentosundaki muhataplarıyla bir araya gelmesinin önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, askerlik, seçimler, sosyal güvenlik, uyum ve gençlik konuları başta olmak üzere Belçika'da yaşayan Türklerin gündemindeki konularla ilgili soruları cevaplandırdı.