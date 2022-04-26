TBMM'de, yaşlıların sorunlarının araştırılması için komisyon kuruldu

Tbmm'de, yaşlıların sorunları ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 5 siyasi partinin ortak önergesi ile Meclis araştırma komisyonu kuruldu.

Yaşlıların sorunları ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 5 siyasi partinin ortak önergesi ile TBMM araştırma komisyonu kuruldu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel