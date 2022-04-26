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TBMM'de, yaşlıların sorunlarının araştırılması için komisyon kuruldu

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TBMM'de, yaşlıların sorunlarının araştırılması için komisyon kuruldu

TBMM'de, yaşlıların sorunları ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 5 siyasi partinin ortak önergesi ile Meclis araştırma komisyonu kuruldu.

Tbmm'de, yaşlıların sorunları ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 5 siyasi partinin ortak önergesi ile Meclis araştırma komisyonu kuruldu.

Yaşlıların sorunları ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 5 siyasi partinin ortak önergesi ile TBMM araştırma komisyonu kuruldu.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

Araştırma, TBMM, Güncel, Haberler

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