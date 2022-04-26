TBMM'de, yaşlıların sorunlarının araştırılması için komisyon kuruldu
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TBMM'de, yaşlıların sorunları ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 5 siyasi partinin ortak önergesi ile Meclis araştırma komisyonu kuruldu.
Tbmm'de, yaşlıların sorunları ve alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla 5 siyasi partinin ortak önergesi ile Meclis araştırma komisyonu kuruldu.
Yaşlıların sorunları ve alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla, 5 siyasi partinin ortak önergesi ile TBMM araştırma komisyonu kuruldu.
Demirören Haber Ajansı / Güncel