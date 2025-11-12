TBMM'de RTÜK Üyesi Seçimi Gerçekleştirildi

(TBMM) - TBMM Genel Kurulu'nda Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) için üye seçimi yapıldı. AK Parti'den boşalan iki koltuk için Orhan Özdemir ile Fatma Çeliker oylama sonucunda seçildi.

TBMM Genel Kurulu'nda RTÜK'te eski Başkan Ebubekir Şahin'in istifası ve eski Başkanvekili Orhan Karadaş'ın yaş haddi nedeniyle üyelikten ayrılması nedeniyle AK Parti'den boşalan iki koltuk için üye seçimi yapıldı. Seçim sonucunda eski RTÜK Başkan Yardımcısı Orhan Özdemir ile RTÜK Kamuoyu, Yayın Araştırmaları ve Ölçme Dairesi Başkanı Fatma Çeliker yeni RTÜK üyeleri olarak seçildi.