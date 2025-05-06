TBMM'de HSK Üyeleri Seçiminde Gerilim Yaşandı

(TBMM) - TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, Hakimler Savcılar Kurulu'nun (HSK) görev süresi dolacak 5 üyesinin yerine seçilecek 15 adayı belirlemek için toplandı. İlk adayın seçimi sırasında ilk iki turda yeterli oy sayısı bulunamayınca en yüksek oyu alan iki aday arasında ad çekme işlemine geçildi. Ancak CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, AK Parti milletvekillerinin ad çekme yöntemi yerine tekrar oylamayı talep etmesi üzerine komisyonu terk etti.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon, HSK'da boş bulunan 5 üyelik için seçilecek adayları belirlemek üzere AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt Başkanlığı'nda bugün toplandı. Kurul üyeliği için başvuran 101 aday adayı arasından 15 adayı belirlemek üzere seçime geçildi.

36 üyenin oyunun aranacağı seçimin ilk turunda yeterli oya ulaşılamadı. 33 oyun arandığı ikinci turda da yeterli oy sayısına ulaşılamamasının ardından ikinci oylamada en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüne geçildi. CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekillerinin iddiasına göre AK Partili milletvekilleri ad çekme yerine yeniden oylama yapmak istedi. Anayasa'nın 159. maddesini hatırlatan muhalefet milletvekilleri, ad çekme işleminin uygulanmasını istedi. İsteği reddedilen CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri komisyonu terk etti.

Seçime geçilmeden önce aday belirleme esnasında blok liste şeklinde seçim yapılmasına itiraz eden CHP milletvekilleri her bir adayın ayrı ayrı oylanması ve ad çekme yöntemi yerine oy kullanmaya devam ederek uzlaşmaya gidilebilmesi için önerge vermişti. Önerge, iktidar milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.