TBMM'de Başkanlık Divanı Seçimleri Gerçekleştirildi

(TBMM) - Ak Parti grubunda 28'inci yasama döneminin ikinci yarısında görev yapacak Başkanlık Divanı için seçim yapıldı. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ yeniden TBMM Başkanvekili olarak belirlenirken, Başkanlık Divanı Katip Üyeliklerinden ise iki isim değişti. TBMM'de grubu bulunan partilerin TBMM Başkanvekilliği, Başkanlık Divanı Katip Üyelikleri ve İdare Amirleri için belirlediği isimler bugün TBMM Genel Kurulu'nda okunarak oylanacak.

Ak Parti'nin kapalı grup toplantısı AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında toplandı ve AK Parti grubunda 28'inci yasama döneminin ikinci yarısında Başkanlık Divanı'nda görev alacaklar için seçim yapıldı.

Toplantıda Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ yeniden TBMM Başkanvekili olarak seçildi. Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, Kütahya Milletvekili Adil Biçer de yeniden katip üye olarak belirlenirken, Mardin Milletvekili Muhammed Adak ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya'nın yerlerine Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ile Adıyaman Milletvekili İshak Şan katip üye olarak seçildi.

Seçim sonucuna göre mevcut AK Parti TBMM İdare Amirleri Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Eyyüpoğlu, İzmir Milletvekili Alpay Özalan ve İstanbul Milletvekili Hasan Turan da görevlerine devam edecek.

Öte yandan kapalı grup toplantısında komisyonlarda görev alacak AK Partili üyeler de belirlendi.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün tüm partilerin TBMM Başkanvekilliği ve Başkanlık Divanı'nda görev alacak katip üyeler ve idare amirleri için önerdikleri isimler okunup oylanarak, resmiyet kazanacak.

Komisyonlar da gelelecek hafta seçim yapacak

Öte yandan TBMM'deki ihtisas komisyonlarında görev alacak üyeler de bugünkü TBMM Genel Kurulu'nda belirlenecek. İhtisas komisyonları gelecek hafta yapacakları toplantılarda başkan, başkanvekili ve komisyon sözcüsü ve katip üyeler seçecek.