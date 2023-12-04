TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu, Gaziantep'teki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Çocuk Hakları Alt Komisyonu heyeti, 6 Şubat depremlerinin vurduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde incelemelerde bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Nurdağı ilçesini ziyaret eden TBMM İnsan Hakları İnceleme Çocuk Hakları Alt Komisyon Başkanı AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ve beraberindeki heyet, Nurdağı Afet Koordinasyon Merkezi'nde Gaziantep Vali Yardımcısı Sedat Sezik'i ziyaret etti. Burada yapılan toplantıda deprem bölgesinde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Radiye Sezer Katırcıoğlu ve beraberindekiler daha sonra ilçede kurulan konteyner kent yaşam alanlarını ile AÇEV Çocuk ve Aile Merkezini ziyaret ederek çocuklar ile bir araya geldi.