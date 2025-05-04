TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Toprağa Verildi

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda Toprağa Verildi
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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, yoğun bir katılımla Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze namazına siyasi liderler ve halk katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu cenaze aracına konularak, kalabalık eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.

Mezarlık güzergahı boyunca yol kenarında bekleyen bazı vatandaşlar cenaze aracına el salladı.

Mezarlığa, Önder'in ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve çok sayıda vatandaş geldi.

Önder'in naaşı, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı - Güncel
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