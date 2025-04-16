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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

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DEM Parti, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Önder'in aort damarında meydana gelen yırtılma sonucu ameliyat olduğu ve sağlık durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Dem Parti, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Dem Parti basın bürosundan yapılan açıklamada, Önder'in geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu İstanbul'da hastaneye kaldırılarak ameliyata alındığı belirtildi.???????

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aort damarında meydana gelen yırtılma nedeniyle yapılan cerrahi müdahale devam etmektedir. Önder'in durumu ciddiyetini korumaktadır. İl Eşbaşkanlarımız, milletvekillerimiz, parti yöneticilerimiz hastanede süreci yakından takip etmektedir. Eş Genel Başkanlarımız da İstanbul'a gitmek üzere yoldadır. Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği de süreçle yakından ilgilenmektedir. Yaşamı mücadele ve direnişle geçen Önder'in bu badireyi de en kısa sürede atlatacağına inanıyoruz. Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastane önüne gelen ve arayan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz."

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Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
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