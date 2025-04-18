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TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Hayati Tehlikesi Devam Ediyor

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Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in yoğun bakım tedavi süreci sürüyor. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Önder'in durumu stabil fakat hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

İstanbul Florence Nightingale Hastanesinden yapılan açıklamada, Önder'in yoğun bakım tedavi sürecinin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genel durumu aynı, yoğun bakım stabilitesini dünkü parametreler doğrultusunda benzer şekilde koruyor. İnfeksiyon ve inflamasyon açısından tedavilerimiz devam ediyor. Hastamız yüksek riskli olup hayati tehlikesi devam etmektedir."

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Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
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