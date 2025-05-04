TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Cenazesi
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazı için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze öncesi cami avlusunda kalabalık toplandı, annenin duygusal anları dikkat çekti.
TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze namazının kılınacağı Barbaros Hayrettin Paşa Camine getirildi. İkindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı öncesi cami avlusunda kalabalık toplanırken Önder'in annesi tabuta sarılarak ağladı. DEM parti heyeti ve aile üyeleri taziyeleri cami avlusunda kabul ederken cami çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel