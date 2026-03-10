Kurtulmuş, TDT Genel Sekreteri Omuraliev'i kabul etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev ile bir araya geldi. Görüşme, TBMM'nin sanal medya hesabından duyuruldu.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev'i kabul etti.
TBMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanychbek Omuraliev'i kabul etti" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı