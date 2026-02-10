Numan Kurtulmuş: "Sultan Iı. Abdülhamid Han'ı, Vefatının 108'inci Yıl Dönümünde Rahmetle Anıyorum"

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sultan II. Abdülhamid Han'ın vefatının 108'inci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"Sultan II. Abdülhamid Han'ı, vefatının 108'inci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Vatan topraklarının korunmasını esas alan milli siyaseti ve zamanın ruhunu yakalamaya yönelik büyük reformları ile Cumhuriyetimizi kuran iradenin yeşereceği zemini hazırlayan Sultan Abdülhamid Han; daima hayırla yad edilecektir. Ruhu şad olsun."