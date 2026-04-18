TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nepal Ulusal Meclis Başkanı Dahal ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamında Nepal ve Seyşeller meclis başkanları ile bir araya geldi. Görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesi ele alındı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nepal Ulusal Meclis Başkanı Narayan Prasad Dahal ile Seyşeller Ulusal Meclisi Başkanı Azarel Ernesta ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamında bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Nepal Ulusal Meclis Başkanı Narayan Prasad Dahal ve Seyşeller Ulusal Meclisi Başkanı Azarel Ernesta ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu kapsamında bir araya geldi. Gerçekleşen görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alındı. TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye ve Nepal arasında meclis başkanı düzeyindeki ilk temas olduğunu dile getirerek, mevkidaşı Dahal'in PAB Genel Kurulu kapsamında Türkiye'yi ziyareti vesilesiyle gerçekleşen bu görüşmenin ikili ilişkilerin geliştirilmesine vesile olmasını diledi.

NUMAN KURTULMUŞ, SEYŞELLER ULUSAL MECLİSİ BAŞKANI ERNESTA İLE GÖRÜŞTÜ

Kurtulmuş, Seyşeller Ulusal Meclisi Başkanı Ernesta ile görüştü. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Seyşeller Ulusal Meclisi Başkanı Azarel Ernesta ile PAB 152'nci Genel Kurulu marjında görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
