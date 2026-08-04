Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kanun Teklifi'ni imzaladı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kanun Teklifi'ni imzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin hazırladığı ve temasları devam eden 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ni imzaladı. Teklife MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Grup yönetimi ile AK Parti'den Efkan Ala, Abdullah Güler, Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu ve Leyla Şahin Usta da imza attı. AK Parti Grubu'nda milletvekillerinin imza süreci sürüyor.

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifini imzaladı.

TBMM'de AK Parti tarafından temasları devam eden "çerçeve yasa" ile ilgili kanun teklifi ilişkin son hazırlıklar yürütülüyor. AK Parti teklifle ilgili temasları sürdürüyor. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifini imzaladı.

Öte yandan teklife şu ana kadar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Grup yönetiminin yanısıra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta'nın teklife imza attığı öğrenildi.

Bu arada AK Parti Grubu'nda imzaya açılan kanun teklifine milletvekilleri imza atmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA
Gazeteci Tahir Sarıkaya tutuklandı

Cem Küçük soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Rusya'da Türk gemisini Ukrayna dronları taciz etti

Yine Türk gemisi, yine korku dolu anlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kazısında tarihi bulgulara rastlandı; inşaat durduruldu

Yer İstanbul'un göbeği! İnşaat anında durduruldu
Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var

Mezarlık katliamında tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var
Aziz Yıldırım'dan basın mensuplarına gözdağı: Yalan yazarsanız tek tek söylerim

Aziz Yıldırım'dan o isimlere gözdağı: Eğer yalan yazarsanız...
Pelin Akil, spor salonuna gidip isyan etti

Güzel oyuncu, spor salonundan isyan etti
Nizamiye kapısının önünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle birbirlerine girdiler

Nizamiye kapısının önünde birbirlerine girdiler
Düştüğü not manidar! Kayserili besicinin paylaşımına bakın

Kayserili işi biliyor

Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?