TBMM Başkanı Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kanun Teklifi'ni imzaladı

Haber: Berfin BAYIR

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifini imzaladı.

TBMM'de AK Parti tarafından temasları devam eden "çerçeve yasa" ile ilgili kanun teklifi ilişkin son hazırlıklar yürütülüyor. AK Parti teklifle ilgili temasları sürdürüyor. TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifini imzaladı.

Öte yandan teklife şu ana kadar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP Grup yönetiminin yanısıra AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Abdulhamit Gül, Bahadır Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta'nın teklife imza attığı öğrenildi.

Bu arada AK Parti Grubu'nda imzaya açılan kanun teklifine milletvekilleri imza atmaya devam ediyor.

Kaynak: ANKA