TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asu Kaya'ya Yapılan Saldırıyı Kınadı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Asu Kaya'ya Yapılan Saldırıyı Kınadı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Başkanlık Divanı Üyesi Asu Kaya'nın fotoğrafı üzerinden hedef alınmasını kabul etmediğini belirterek, konunun takipçisi olacağını açıkladı. Kurtulmuş, bu saldırının tüm kadınlara karşı yapıldığını vurguladı.

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Asu Kaya'nın, Başkanlık Divanı'ndaki yerinde otururken çekilen bir fotoğrafı üzerinden hedef alınmasını asla kabul etmediği, konuyu titizlikle incelettiği ve takipçisi olacağı belirtildi.

TBMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanlık Divanı Üyeleri CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, CHP Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar ile İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez'i kabul etti. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Meclis'teki kabulde, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Kaya'nın, TBMM Genel Kurulu Başkanlık Divanı'ndaki yerinde otururken çekilen bir fotoğrafı üzerinden hedef alınması görüşüldü. TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, kabulde, Kaya'ya yönelik söz konusu davranışın, yalnızca bir kadın milletvekiline ya da Başkanlık Divanı üyesine değil, tüm kadınlara ve Meclis çatısı altında bulunan milletvekillerine karşı yapıldığını belirtti. Doğrudan bir kadın milletvekilini hedef alan bu davranışın, hiçbir medeni yaklaşımla izah edilmeyeceğinin altını çizen TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, öte yandan milli iradenin tecelligahı olan Meclis'in vakarına karşı yapılmış olan bu saldırıyı asla kabul etmediğini, konuyu titizlikle incelettiğini ve bizatihi takipçisi olacağını vurguladı."

Kaynak: ANKA / Güncel
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