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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yargıtay Başkanı Kerkez'i Kabul Etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Yargıtay Başkanı Kerkez'i Kabul Etti
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i makamında kabul etti.

(TBMM) - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti.

TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'i kabul etti" ifadelerine yer verildi.

TBMM'de gerçekleştirilen kabulün içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: ANKA
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