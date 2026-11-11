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TBMM Başkanı Kurtulmuş'u DEM Parti Grubu'nda eş genel başkanlar karşıladı

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'u DEM Parti Grubu'nda eş genel başkanlar karşıladı
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Çerçeve Yasa kapsamında kurulması planlanan Meclis İzleme Komisyonu için DEM Parti Grubu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş'u DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan karşıladı; 45 dakikalık görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

Haber: Ogün AKKAYA

(TBMM) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çerçeve Yasa" kapsamında DEM Parti Grubu'nu ziyaret etti. Kurtulmuş'u DEM Parti Grubu'nda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit karşıladı. Görüşme sonrası açıklama yapılmadı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Çerçeve Yasa" kapsamında kurulması planlanan Meclis İzleme Komisyonu için Meclis'te siyasi parti gruplarını ziyaretini sürdürüyor.

İlk olarak dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Meclis'teki makamında görüşen TBMM Başkanı Kurtulmuş, daha sonrasında Yeni Yol Grubu'nu ziyaret etmişti.

KURTULMUŞ'U EŞ GENEL BAŞKANLAR KARŞILADI

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün DEM Parti Grubu'nu ziyaret etti. TBMM Başkanı Kurtulmuş'u DEM Parti Grubu'nda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit karşıladı. Görüşme saat 14.30'da başladı. 45 dakika süren görüşme sonrasında açıklama yapılmadı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, AK Parti Grubu'nu ziyaret ediyor.

Kaynak: ANKA
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