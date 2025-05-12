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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan PKK'nın Fesih Kararına Değerlendirme

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan PKK'nın Fesih Kararına Değerlendirme
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK'nın fesih kararını değerlendirdi ve silahlı dönemin sona erdiğini belirtti. Kurtulmuş, bu durumun toplumsal barışa giden yolda bir fırsat olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, PKK'nın fesih kararına ilişkin, "Silahlı dönemin sona erdiğinin ifade edilmesi memnuniyet vericidir. Bu adımların hızlıca ve hiçbir tereddüde mahal bırakmadan tamamlanması, toplumsal barışa giden yolun önünü açabilecek bir fırsattır." dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla PKK'nın fesih kararını değerlendirdi. Kurtulmuş, paylaşımında şunları ifade etti:

"Milletimiz, terörden tamamen kurtulmak ve demokratik siyasetin zeminini güçlendirmek üzere yeni bir eşiğe gelmiştir. Bugün yapılan açıklamada, silahlı dönemin sona erdiğinin ifade edilmesi memnuniyet vericidir. Bu adımların hızlıca ve hiçbir tereddüde mahal bırakmadan tamamlanması, toplumsal barışa giden yolun önünü açabilecek bir fırsattır. Terörün ve şiddetin meşruiyeti yoktur. Bu topraklarda barışı, adaleti ve özgür düşünceyi istisnasız şekilde egemen kılmak, milletimize olan borcumuzdur. Silahın gölgesinde çözüm arayışı dün olduğu gibi bugün de hükümsüzdür.

Halkın her kesiminin kendini emin ve onurlu hissettiği bir ortam için siyaset kurumu, yargı, yasama ve yürütme erkleriyle birlikte sorumlulukla hareket etmek zorundadır. Bu süreç sadece Türkiye'nin değil, tüm bölgenin huzuru ve istikrarı için de tarihi bir imkandır. Terörsüz Türkiye, halkımızın katılımıyla, Meclis'imizin iradesinde ve hepimizin ortak sorumluluğunda yeşerecektir. Terörsüz Türkiye'nin kazananı tüm milletimiz olacaktır.

Şiddetsiz bir gelecek ve çoğulcu bir demokrasi adına açılan bu kapı, milletimizin umutlarını büyütmeli; siyaset kurumu, bu umudu karşılıksız bırakmamalıdır. Yeni dönemin ülkemizde kalıcı barışa, demokratikleşmeye ve huzur ortamına katkı sunmasını temenni ediyorum. Birlik ve kardeşlik ruhu ile daha güçlü yarınlara yürümek dileğiyle milletimize hayırlı olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel
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