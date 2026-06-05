TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 5 Haziran Dünya Çevre Günü Mesajı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda çevre bilincinin güçlenmesi temennisinde bulundu. Kurtulmuş, gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmanın yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda en temel insani görev olduğunu vurguladı.

Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyor; bu anlamlı günün çevre bilincinin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Gelecek nesillere temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir dünya bırakmak yalnızca bir sorumluluk değil, en temel insani görevimizdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak çevrenin korunmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla desteklemeyi ve bu alandaki farkındalığın güçlenmesine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Doğaya gösterdiğimiz özen, geleceğe bırakacağımız en kıymetli mirastır" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA