Kurtulmuş'tan balıkçılara bereketli sezon mesajı

(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yeni av sezonunun başlaması dolayısıyla mesaj paylaştı. Kurtulmuş, "Bu gece 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerin bereketini sofralarımıza taşımak için Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA