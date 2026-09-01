Kurtulmuş'tan balıkçılara bereketli sezon mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla balıkçılara hayırlı ve bereketli seferler diledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Vira Bismillah' diyerek denizlere açılacak tüm balıkçılara başarılar temennisinde bulundu.
(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlaması dolayısıyla balıkçılara bereketli bir sezon diledi.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yeni av sezonunun başlaması dolayısıyla mesaj paylaştı. Kurtulmuş, "Bu gece 2026-2027 su ürünleri av sezonunun başlamasıyla birlikte denizlerin bereketini sofralarımıza taşımak için Vira Bismillah diyerek denizlere açılacak tüm balıkçılarımıza hayırlı ve bereketli seferler diliyorum" ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA