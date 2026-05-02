TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Amedspor'a Tebrik Mesajı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Trendyol Süper Lig’e yükselen Amedspor’u tebrik etti. Kurtulmuş, futbolculara ve teknik heyete başarılar diledi.
Kurtulmuş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Trendyol Süper Lig'e yükselen Amedspor'u, tüm oyuncularını ve teknik heyetini tebrik ediyor, başarılar diliyorum."
Kaynak: ANKA