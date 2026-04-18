TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Rabadan ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Kenia Lopez Rabadan ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Meksika arasında stratejik ortaklık seviyesine yükselen ikili ilişkileri daha ileri götürmek için ortak hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

İki ülkenin G20 ve MIKTA'da (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) yakın işbirliği içerisinde olduğuna, bunun artarak sürmesi gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde Türkiye'nin önemli ticaret ortağı Meksika ile 2025 yılı ikili ticaret hacminin 2,6 milyar dolar olduğunu, bunun hedeflenen 5 milyar dolara ulaşması için müşterek çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı.

Meksika'nın Filistin meselesindeki tavrını takdirle karşıladıklarını ifade eden Kurtulmuş, Filistin'deki insanlık suçlarının dünyanın en büyük sınavı olduğunu, Filistin meselesine destek veren hükümetlerin ve halkların kararlılığını şükranla takip ettiklerini dile getirdi.

Kurtulmuş, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Ademoviç ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB 152. Genel Kurulu için İstanbul'da bulunan Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Kemal Ademoviç ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alındı.