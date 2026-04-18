TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Rabadan ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Kenia Lopez Rabadan ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve ikili ticaretin artırılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Meksika Temsilciler Meclisi Başkanı Kenia Lopez Rabadan ile Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152. Genel Kurulu marjında bir araya geldi.

Kurtulmuş, Hilton İstanbul Bomonti Otel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ve Meksika arasında stratejik ortaklık seviyesine yükselen ikili ilişkileri daha ileri götürmek için ortak hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

İki ülkenin G20 ve MIKTA'da (Meksika, Endonezya, Kore, Türkiye, Avustralya) yakın işbirliği içerisinde olduğuna, bunun artarak sürmesi gerektiğine işaret eden Kurtulmuş, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde Türkiye'nin önemli ticaret ortağı Meksika ile 2025 yılı ikili ticaret hacminin 2,6 milyar dolar olduğunu, bunun hedeflenen 5 milyar dolara ulaşması için müşterek çalışmaların yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı.

Meksika'nın Filistin meselesindeki tavrını takdirle karşıladıklarını ifade eden Kurtulmuş, Filistin'deki insanlık suçlarının dünyanın en büyük sınavı olduğunu, Filistin meselesine destek veren hükümetlerin ve halkların kararlılığını şükranla takip ettiklerini dile getirdi.

Kurtulmuş, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Ademoviç ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, PAB 152. Genel Kurulu için İstanbul'da bulunan Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Kemal Ademoviç ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, ikili ve parlamentolar arası ilişkiler ele alındı.

Kaynak: AA / Kaan Bozdoğan
Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum: Bize şantaj yapamazlar

Hürmüz'ün yeniden kapatılmasına Trump'tan ilk yorum
Trump'ın açıklamasına İran'dan dakikalar sonra yanıt

İran, Trump'a anında yanıt verdi! Asla geri adım atmıyorlar
Firari şüphelinin ağabeyiyle yapılan görüşme dosyada! 'Hamile kaldı, ben de kafasına sıktım'

Gülistan Doku'nun nasıl öldürüldüğünün itirafı geldi
Özkan Yalım’ın sevgilileriyle yeni görüntüleri ortaya çıktı

Otel odasında basılan başkanı zora sokacak yeni görüntüler

Uğurcan'a dev talip! Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek

Dünyanın en iyi kalecisinin yerine geçecek
Sadettin Saran, Ederson'un mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı

Ederson'un dün gece mesajlaşma grubuna attığı mesajı açıkladı
Havuzda baygın bulunan ünlü aktris, 57 yaşında hayata veda etti

Havuzda baygın bulunan ünlü aktris, 57 yaşında hayata veda etti
Özkan Yalım’ın sevgilileriyle yeni görüntüleri ortaya çıktı

Otel odasında basılan başkanı zora sokacak yeni görüntüler

Ahmet Çakar'dan çok konuşulacak sözler: Çaycı ve masör sahada olsa kaybetmezlerdi

Çok konuşulacak sözler: Çaycı ve masörü bile sahaya çıkarsan...
Fatih Karagümrük ve Eyüpspor karşılaştı! İşte 6 puanlık maçta kazanan

Küme düşmemek için karşılaştılar! İşte kazanan