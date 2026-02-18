Haberler

Kurtulmuş'tan Ortak Rapor Açıklaması

Güncelleme:
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kabul edilen ortak raporunu, rötuşları yaptıktan hemen sonra TBMM Başkanlığı’na sunacaklarını belirterek, “Raporun uygulanmasını takip edeceğiz” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, son kez toplanan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda ortak raporun 47 evet, 2 ret ve 1 çekimser oyla kabul edilmesinin ardından komisyon üyeleriyle tokalaşarak teşekkür etti.

Daha sonra toplantıyı izleyen gazetecilerin yanına gelerek onlara da teşekkür eden Numan Kurtulmuş, soruları yanıtladı. Komisyondan çıkan sonuçtan memnun olup olmadığının sorulması üzerine Kurtulmuş, "Bir uzlaşı esastı, oldu. 47 kişi evet dedi, daha ne olsun. İlk raporları aldık önümüze iki partinin ortak iki cümlesi yoktu, bu noktaya gelmesiyle komisyon görevini başarıyla yaptı" dedi.

Kurtulmuş bir soru üzerine, ortak raporun TBMM Başkanlığı'na sunulacağını belirterek, "Bundan sonrası partilere ödev. Bu teklifler konusunda yasal hazıklıklar olacak" dedi.

Numan Kurtulmuş, rötuşlar yapıldıktan sonra ortak raporu hemen TBMM Başkanlığı'na sunacaklarını söyledi.

"Daha önce Genel Kurul'a sunulacak demiştiniz" denilmesi üzerine Numan Kurtulmuş, "Bu, o demek zaten. Genel Kurula yasalar sunulacak. Şu anda bu rapor, Komisyon raporu. İlk kez böyle bir rapor tamamlanıyor. İnşallah yasalaşma olur" diye konuştu."

"Raporun uygulanmasını takip edecek misiniz" sorusuna Kurtulmuş, "Tabii takip edeceğiz" karşılığını verdi."

"Toplantıda size Can Atalay ile ilgili bir çağrı yapıldı, bir yanıtınız olacak mı?" sorusunu da Kurtulmuş, "Yanıtımızı çok söyledik" şeklinde yanıtladı."

Kaynak: ANKA
