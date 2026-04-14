Haberler

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Guyana, Nijer ve Zambiya meclis başkanlarıyla görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu dolayısıyla İstanbul'da bulunan Guyana Ulusal Meclis Başkanı Manzoor Nadir, Nijer Yeniden Kuruluş Danışma Konseyi Başkanı Mamoudou Haraouna Djingarey ve Zambiya Ulusal Meclis Başkanı Nelly Butete Kashumba Mutti ile ayrı ayrı bir araya geldi.

PAB'ın 152'nci Genel Kurulu'nun yapılacağı Hilton İstanbul Bomonti Otel'de gerçekleşen görüşmelerde, ikili ve parlamentolar arası ilişkilerin yanı sıra küresel ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Kurtulmuş, görüşmelerinde ayrıca Genel Kurul kapsamında TBMM'nin ev sahipliğinde yapılacak müzakerelerin dünya barışına önemli katkılar sunması temennisinde bulundu.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

