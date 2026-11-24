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(ANKARA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"TBMM Başkanlığı başta olmak üzere devletimizin çeşitli kademelerinde görev üstlenen Sayın Hikmet Çetin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."

Kaynak: ANKA