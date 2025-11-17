TBMM Başkanı Kurtulmuş, AGİT PA Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİT PA) Başkanı Pere Joan Pons ile görüştü.

AGİT PA 23. Sonbahar Genel Kurul Toplantısı kapsamında Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de gerçekleşen görüşmede, TBMM Başkanı Kurtulmuş, toplantıya ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, Türkiye'nin tüm kurumlarıyla AGİT'in çalışmalarına aktif bir şekilde katkı sağlamaya çalıştığını ifade etti.

AGİT'in kuruluşundan bu yana güvenlik başta olmak üzere bölgesinde oynadığı çok boyutlu önemli rolün, artan görünürlüğünün ve süreç içerisinde geliştirdiği kapasitesinin farkında olduklarını dile getiren Kurtulmuş, Helsinki Nihai Senedi'nin temelini oluşturduğu AGİT'in, aradan geçen 50 yıllık süre zarfında temel ilkelerini koruyarak ve hatta geliştirerek geldiği noktanın üye ülkelerle birlikte uluslararası toplum için önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

Kurtulmuş, AGİT Genel Sekreterliği görevinin Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu tarafından üstleniliyor olmasının AGİT için de önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek, Türkiye olarak geçmişte olduğu gibi gelecek süreçte de AGİT'e her türlü destek ve katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

TBMM-AGİT PA İlişkilerinin de ele alındığı görüşmede Kurtulmuş, TBMM olarak bünyesinde oldukları AGİT PA'nın ve uluslararası örgütlerin faaliyetlerine aktif katkı sağlamaya, ikili ve çok taraflı ilişkilerini geliştirmek adına müşterek çalışmalar yürütmeye gayret gösterdiklerini kaydetti.

Görüşmede, AGİT PA Türk Delegasyonu Başkanı AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Ülkeler Parlamenter Birliği Türk Grubu Başkanı AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Abdürrahim Dusak, AND Parlamentosu Türk Grubu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Akdeniz İçin Birlik Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu ve AGİT PA üyesi MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın da yer aldı.