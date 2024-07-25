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TBMM Anayasa Komisyonu ve Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, yaz tatili süresince çalışmalara devam edecek

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TBMM Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Karma Kamisyonu, Meclis'in yaz tatili süresince çalışmalarına devam edecek.

(ANKARA)- TBMM Anayasa Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Karma Kamisyonu, Meclis'in yaz tatili süresince çalışmalarına devam edecek.

Resmi Gzaete'de yayımlanan kararda," Anayasa Komisyonu ve Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden oluşan Karma Kamisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilmesine, Genel Kurul'un 23.07.2024 tarihli 106'ncı Birleşiminde Karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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