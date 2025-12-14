Haberler

TBMM'de Bu Hafta… Genel Kurul'da Bütçe Görüşmeleri Bu Hafta Tamamlanacak

Güncelleme:
Bu hafta TBMM Genel Kurulunda 2026 bütçe görüşmeleri tamamlanacak. Milli Eğitim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İçişleri, Hazine, Çevre, Tarım ve diğer bakanlıkların bütçeleri ele alınacak. Ayrıca, Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yapacak.

(TBMM) - TBMM Genel Kurulunda bu hafta 2026 bütçe görüşmeleri tamamlanacak. Cumhurbaşkanlığı ile 5 bakanlığın bütçelerinin bu hafta görüşülmesinin ardından 21 Aralık Pazar günü bütçenin tümü ele alınacak ve görüşmeler tamamlanacak. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na henüz rapor sunmayan partilerin raporlarını bu hafta TBMM Başkanlığı'na teslim etmesi bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu'nda bugün Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülüyor.

Genel Kurul'da yarın İçişleri ile Hazine ve Maliye Bakanlığı, salı günü Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, çarşamba günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı'nın bütçeleri görüşülecek.

Genel Kurul'da perşembe, cuma ve cumartesi günleri 2026 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddeleri görüşülerek oylanacak.

Genel Kurul'da 21 Aralık Pazar günü ise bütçe teklifinin tümü üzerinde görüşmeler yapılacak ve bütçe görüşmeleri tamamlanacak.

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu "nihai rapor" hazırlıklarına başlıyor

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için raporlarını henüz TBMM Başkanlığı'na sunmayan partilerin bu hafta TBMM Başkanlığı'na teslim etmeleri bekleniyor. CHP, AK Parti, Yeni Yol grubu ve Yeniden Refah Partisi henüz komisyona rapor sunmadı.

Tüm partilerin raporlarını sunmasının ardından raporların paylaşılması ve nihai rapor yazımına başlanması öngörülüyor. Bu amaçla komisyondan bir ekip oluşturulması ve hazırlanan raporun TBMM Genel Kurulu'na sunulması bekleniyor.

Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu ilk toplantısını yapacak

TBMM'de, Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu da bu hafta ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda, komisyonun kullanacağı metodolojinin belirlenmesi, çalışma takvimi, komisyonda görevlendirilecek uzmanlara ilişkin önerilerin alınması ve komisyona davet edileceklerin tespiti konuları ele alınacak.

Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nda da bu hafta uzmanların yaptığı sunumlar dinlenecek.

