TBB Başkanı Sağkan: Sadettin Saran'ın Gözaltına Alınması Açıkça Hukuka Aykırıdır

Güncelleme:
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasını hukuka aykırı olarak nitelendirerek, yargısal süreçlerin adaletin tesisi için değil, başka amaçlar için kullanılmaması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasını "hukuka aykırı" olarak niteledi.

TBB Başkanı Sağkan, sosyal medya hesabından Sadettin Saran'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklamada bulundu. Sağkan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hakkındaki soruşturmayı öğrendiğinde yurtdışından gelen, gerekli testleri yaptıran, haliyle kaçma şüphesine ve delilleri karartma ihtimaline dair somut ve olgusal bir temel bulunmayan, çağrıldığında geleceği bilinen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın gözaltına alınması açıkça hukuka aykırıdır.

Soruşturma ile ilgisi olmayan ve yayınlanması özel hayatın gizliliğine açıkça aykırı olan yazışmaların ortaya dökülmesi ise soruşturmanın gizliliğinin ihlali olmasının ötesinde suç teşkil etmekte olup, toplumda yargısal süreçlerin adaletin tesisi için değil başka amaçlar için kullanıldığı algısını yaratmaktadır.

Yargısal süreçlerin kişilerin itibarlarını sarsmanın değil korumanın aracı olması gerektiğinin altını çizerek, farklı uygulamaların yakın geçmişte ülkemize, kişilere ve kurumlara verdiği telafisi imkansız zararları ve bunların bir hukuk devletinde yeri olmaması gerektiğini tekrar hatırlatırım."

