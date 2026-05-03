Tayvan lideri Lai'den, hava sahası engeli sonrası Esvatini'ye sürpriz ziyaret

Daha önce uçuş güzergahındaki üç Afrika ülkesinin hava sahasını kapatması nedeniyle ertelenen ziyaret, Lai'nin Esvatini'ye varışının ardından duyuruldu

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Lai Ching-te, daha önce uçuş güzergahındaki 3 ülkenin hava sahası izinlerini ani şekilde iptal etmesi nedeniyle ertelediği ziyaretini, sürpriz şekilde gerçekleştirdi.

Lai, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün akşam saatlerinde Esvatini'ye ulaştığını duyurdu.

Daha önce 22 Nisan'da yapacağını açıkladıkları ziyareti, öngörülmeyen dış etkenler nedeniyle ertelenmek zorunda kaldıklarını ifade eden Lai, diplomasi ve güvenlik ekiplerinin yürüttüğü hazırlıkların ardından ziyaretin gerçekleştiğini belirtti.

Lai, "Dünya ile ilişki kurmak, Tayvan halkının vazgeçilmez hakkı ve dünyaya verdiğimiz sözdür. Zorluklarla karşılaşsak da gayret ve kararlılıkla bunların üstesinden geleceğiz. Baskı ve adaletsizliğe karşı adaleti ve akılcılığı koruyacağız. Özgürlük ve barışa değer veriyor, cepheleşme istemiyoruz ancak dünyayla ilişki kurmaktan da asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin, olağan teamüller dışında, önceden değil, Lai'nin ülkeye varışının ardından duyurulması dikkati çekti.

Tayvan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, liderlerin ziyaretlerinin, güvenlik ve diplomatik temaslardan kaynaklanan sebeplerle ülkeye varıştan sonra duyurulmasının uluslararası diplomaside çok sayıda örneği olduğu belirtildi.

Çin, Lai'nin hareketini "gülünç" olarak niteledi

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Lai'nin, 1 Mayıs'ta Tayvan'ın Yilan ilinde meydana gelen depremden saatler sonra kendini Ada'dan yabancı bir uçakla kaçırdığı, vergi mükelleflerinin parasını, "gülünç bir gösteri" için harcadığı yorumu yapıldı.

Açıklamada, "Lai'nin onursuz davranışı, bir kez daha 'tek Çin' ilkesinin uzun zamandır uluslararası ilişkilerin temel normu ve uluslararası toplumun hakim mutabakatı olduğunu kanıtlamıştır. Demokratik İlerici Parti (DPP) otoriteleri ne kadar dış güçlerle suç ortaklığı yapsa ve insanları rüşvete bağlasa da savundukları davaları kaybetmeye mahkumdur ve Tayvan'ın Çin'in parçası olduğu gerçeğini değiştirmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Ziyaret, daha önce hava sahası engeli nedeniyle ertelenmişti

Tayvan'ın lideri Lai'nin, daha önce 22 Nisan'da Esvatini'ye yapmayı planladığı ziyaret, onu ve heyetini taşıyacak charter uçağının uçuş güzergahındaki Seyşeller, Mauritius ve Madagaskar'ın hava sahası uçuş izinlerini aniden geri çekmesi nedeniyle ertelenmişti.

Tayvan otoriteleri, söz konusu ülkelerin davranışında Çin'in ekonomik zorlama dahil yaptığı baskıların etkili olduğunu ileri sürmüştü.

Lai'nin ikinci yurt dışı ziyareti

Lai'nin, Afrika kıtasında Tayvan'ı tanıyan tek ülke olan Esvatini'ye yaptığı ziyaret, onun Mayıs 2024'te göreve gelmesinden bu yana ikinci yurt dışı ziyareti oldu.

Tayvan lideri, Aralık 2024'te Tayvan ile diplomatik ilişkilerini sürdüren Pasifik ada ülkeleri Marshall Adaları, Tuvalu ve Palau'yu ziyaret etmiş, bu ziyaretlerde ABD'nin Hawaii ve Guam adalarını geçiş durağı olarak kullanmıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Çin, Tayvan'ın fiili bağımsızlığının uluslararası statü kazanmasına yol açabilecek türden adımlara karşı çıkarken, Tayvan hükümetinin kendisini tanıyan ülkelerle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
