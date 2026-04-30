Haberler

Tayvan'ın Matsu Adaları'nda su altı iletişim kablosu koptu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayvan'a bağlı Matsu Adaları'nda yer alan Beigan Adası ile Dongyin Adası arasındaki su altı iletişim kablosunun koptuğu bildirildi.

Tayvan'a bağlı Matsu Adaları'nda yer alan Beigan Adası ile Dongyin Adası arasındaki su altı iletişim kablosunun koptuğu bildirildi.

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, adalar arasında bağlantı altyapısını sağlayan su altı fiber optik iletişim kablosu, Dongyin Adası'nın 2,6 kilometre açığında koptu.

Kopma nedeniyle Dongying Adası'nda kablolu internet ve sesli arama hizmetlerinde kesinti meydana gelirken, mikro-dalga iletim altyapısı devreye sokularak bağlantı yeniden tesis edildi.

Tayvan Dijital İşler Bakanlığından yapılan açıklamada, kablonun deniz dibindeki bir gemi batığının sürüklenmesi sonucu koptuğunun tahmin edildiği belirtildi.

Matsu Adaları'nda 2023'te adalar arasında bağlantı sağlayan iki su altı fiber optik kablo kopmuş ve internet hizmetlerinde geçici kesinti meydana gelmişti. Tayvan otoriteleri, kopmanın bölgede seyreden bazı Çin gemilerinin sabotajı sonucu olduğunu iddia etmiş ancak buna ilişkin bir kanıt bulunamamıştı.

Tayvan'ın kuzeybatısında, Doğu Çin Denizi'nde yer alan 36 küçük adadan oluşan Matsu Adaları, il düzeyinde bir idari birim olarak yönetiliyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

