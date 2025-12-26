Tayland ve Kamboçya savunma bakanları, "Ortak Bildiri"yi görüşmek için yarın bir araya gelecek

Tayland Savunma Bakanı Natthaphon Narkphanit'in, "Ortak Bildiri" üzerinde bir sonuca varmak için yarın Kamboçya Savunma Bakanı Tea Seiha ile Genel Sınır Komitesi (GBC) kapsamında görüşeceği bildirildi.

Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre Başbakan Anutin Charnvirakul, Kamboçya ile yaşanan sınır gerilimi ve GBC görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Natthaphon'un yarın GBC kapsamında Kamboçyalı mevkidaşı Tea ile Chanthaburi'de görüşeceğini belirten Anutin, iki tarafın da kabul edebileceği bir anlaşmaya varılması halinde "Ortak Bildiri"nin imzalanacağını kaydetti.

İmzanın gerçekleşmesi halinde Kamboçya'nın sözünü tutması gerektiğine işaret eden Anutin, "Umarım bu son imza olur. Böylece bölgede barış sağlanabilir ve halkımız evlerine geri dönebilir." ifadelerini kullandı.

Anutin, bu çerçevede Kuala Lumpur'da kararlaştırılan 4 maddenin izleneceğini belirterek, tehdit ve provokasyonların sona ermesi ve iki ülkenin de güvenliğine yönelik risklerin azaltılması yönündeki sözün tutulması gerektiğine dikkati çekti.

Tayland'ın sunduğu 72 saatlik ateşkes teklifi konusunda ise Anutin, bunun Kamboçya tarafından kabul edilmesi halinde Kamboçyalı askerlerin salınmasının değerlendirileceğine işaret etti.

İki ülke arasında süren sınır gerilimini sona erdirmeyi amaçlayan 22 Aralık'taki Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamıştı.

Tayland Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tümamiral Surasant Kongsiri, GBC görüşmelerinin iki ülke arasındaki 817 kilometrelik sınırın güney kesimindeki sınır kapısında yapıldığını belirterek, "Toplantı sorunsuz ilerler ve bir anlaşmaya varılırsa, 27 Aralık'ta iki ülkenin savunma bakanları arasında görüşme yapılabilir." ifadesini kullanmıştı.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden çatışmalar başlamış, çatışmalar nedeniyle iki taraftan 900 bini aşkın kişi yerlerinden edilmişti.

Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.