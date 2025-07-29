Tayland ve Kamboçya Arasında Ateşkes Sağlandı

Tayland- Kamboçya arasında gece yarısı yürürlüğe giren ateşkesin ardından iki ülkenin askeri yetkilileri ilk kez bir araya geldi.

Tayland Kraliyet Ordusu'ndan yapılan açıklamaya göre, Kamboçya ile varılan ateşkes sonrası iki ülke yetkilileri sınır bölgesinde ilk kez bir araya gelerek son durumu ele aldı.

Askeri yetkililer, 4 Ağustos'taki Genel Sınır Komitesi toplantısına kadar ateşkes ve asker hareketlerinin dondurulması konusunda mutabık kaldı.

Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Korgeneral Maly Socheata da yaptığı açıklamada, görüşmeleri doğruladı.

Socheata, görüşmede, ateşkese saygı gösterilmesinin, asker konuşlandırmanın durdurulmasının, iletişim kanallarının yeniden kurulmasının kabul edildiğini belirtti.

İhlal iddiaları

Malezya'da dün yapılan görüşmelerin önemine değinen Socheata, ülkesinin ateşkesi korumaya ve barışı teşvike "tamamen kararlı" olduğunu söyledi.

Günün erken saatlerinde iki ülke ordusunun ateşkesi ihlal ettiklerine yönelik iddialar iki ülke basınına yansımış, iddialar karşılık olarak reddedilmişti.

? Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık iki ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, şu ana kadar her iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından 26 Temmuz'da yaptığı paylaşımda, taraflarla görüştüğünü, her iki ülkenin de derhal bir araya gelerek ateşkes ve nihayetinde barış için çalışmaya karar verdiğini belirtmişti.

Öte yandan, Trump'ın açıklamalarının ardından sınır hattında karşılıklı saldırılar devam etmişti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet ve Tayland Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai, sınırlarında yaşadıkları gerilimle ilgili Malezya'nın arabuluculuğunda dün başkent Kuala Lumpur'da bir araya gelmişti.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ateşkes görüşmelerinin ardından taraflar arasında yerel saatle 00.00'da "acil ve koşulsuz" ateşkesin devreye girmesi konusunda anlaşmaya varıldığını açıklamıştı.