Albüm: Tayland Çatışmalar Nedeniyle Kamboçya Sınırındaki Dört Eyalette Sivilleri Tahliye Ediyor

BURİRAM, 9 Aralık (Xinhua) -- Tayland İkinci Ordu Bölgesi, pazartesi günü yerel saatle sabah 06.00 itibarıyla Tayland- Kamboçya sınırındaki dört eyalette yaşayan sivillerin yaklaşık yüzde 70'inin tahliye edildiğini duyurdu.

Açıklamaya göre, 35.623 kişinin geçici barınma merkezlerine kayıt yaptırdığı, barınaklarda bulunmayanların ise muhtemelen akrabalarının yanında kaldığı veya hala yolda olduğu belirtildi.

Tahliye sırasında bir sivilin yaşamını yitirdiği ve ölümünün önceden mevcut bir hastalıktan kaynaklandığı bildirildi.