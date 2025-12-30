Tayland Başbakanı Anutin, Kamboçya sınırına duvar inşa etmeyi planladıklarını açıkladı

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, 8 Şubat 2026'da yapılacak genel seçimlerde partisi Bhumjaithai'nin iktidarda kalması halinde, ülkenin Kamboçya sınırında güvenliği artırmaya yönelik duvar inşası projesini hayata geçireceklerini bildirdi.

Tayland merkezli Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Anutin, Kamboçya ile sınır çatışmalarının yoğun şekilde yaşandığı Surin eyaletindeki Ta Kwai Tapınağı ile Hill 350 bölgesine gerçekleştirdiği ziyaretler esnasında gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Anutin, güvenliği artırmak için Tayland-Kamboçya sınır hattı boyunca duvar inşa etmeyi planladıklarını ve sınır güvenlik güçlerini güçlendirmeye yönelik politikalar üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Söz konusu adımların, 8 Şubat 2026'da yapılacak seçimlerde partisi Bhumjaithai'nin galip gelmesi halinde atılabileceğini vurgulayan Anutin, duvarın finansmanının, savunma bütçesinden karşılanacağını kaydetti.

Öte yandan, Tayland ordusunun sınır duvarı inşasını, ihtilaflı olmayan bölgelerden başlayarak aşamalı şekilde yürütmeyi planladığı, ilk aşamanın Chanthaburi eyaletindeki Pong Nam Ron bölgesinde başlatılmasının değerlendirildiği bildirildi.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Güneydoğu Asya'da, aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgalinde belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi hayatını kaybetmişti.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

İlan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden başlayan çatışmalarda iki taraftan en az 47 kişi hayatını kaybetmiş, 1 milyonu aşkın kişi yerinden edilmişti.

22 Aralık'ta yapılan, iki ülke arasında sınır geriliminin sona erdirilmesinin amaçlandığı Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) toplantısında ateşkese varamayan taraflar, 24 Aralık'ta yeniden askeri görüşmelere başlamış, görüşmeler sonunda 27 Aralık'ta imzalanan "Ortak Bildiri" ile iki ülke arasında yeniden ateşkes ilan edilmişti.