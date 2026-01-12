Tayland'ın Narathiwat Eyaletinde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

BANGKOK, 12 Ocak (Xinhua) -- Tayland'ın Narathiwat eyaletinde çok sayıda patlama da dahil olmak üzere şiddet olaylarındaki büyük artış nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tayland ordusuna bağlı Narathiwat Görev Gücü'nün pazar günü erken saatlerde sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı resmi açıklamada, ordunun kamu düzeni ve güvenliğini sağlamak üzere bir dizi önlemi hayata geçireceği bildirildi. Bu kapsamda Tayland ile Malezya arasındaki sınır kapılarında kontrollerin sıkılaştırılması ve eyalette 21.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağının uygulanması gibi önlemler uygulanacağı belirtildi.

Gün içinde ordu, eyaletteki 5 akaryakıt istasyonu da dahil olmak üzere güney sınır eyaletlerindeki çok sayıda akaryakıt istasyonunda kundaklama olayları ve patlamalar yaşandığını ve olaylarda bir polis memurunun yaralandığını duyurmuştu.

Tayland medyasında çıkan haberlere göre saldırganlar, akaryakıt istasyonlarındaki marketleri ateşe verdi ve yakıt pompalarına el yapımı bombalar yerleştirerek büyük yangınların çıkmasına neden oldu.