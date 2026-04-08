Hürmüz Boğazı'nda Tayland Gemisine Saldırı

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, Hürmüz Boğazı yakınlarında 11 Mart'ta saldırıya uğrayan, ülkesinin bandırasını taşıyan gemide 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Bakan Sihasak, Hürmüz Boğazı yakınlarında 11 Mart'ta saldırıya uğrayan Tayland bandıralı "Mayuree Naree" adlı dökme yük gemisine ilişkin açıklama yaptı.

Gemideki mürettebattan 3 kişinin saldırı sonucu hayatını kaybettiğini doğrulayan Sihasak, olaydan derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Ayrıca, Sihasak Tayland'ın, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkesi memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Durumun hassasiyetini korumaya devam ettiğini söyleyen Sihasak, bu sürecin, görüşmelere dönülmesi için değerlendirilmesi konusunda taraflara çağrı yaptı.

Tayland Donanması, 11 Mart'ta, Hürmüz Boğazı yakınlarında Tayland bandıralı dökme yük gemisine saldırı düzenlendiğini ve 23 kişilik mürettebatın 3'ünden haber alınamadığını duyurmuştu.

Tayland Dışişleri Bakanlığı, gemiye "tanımlanamayan, füze benzeri merminin" isabet etmesinin ardından İran'ın Bangkok Büyükelçisi'ni Bakanlığa çağırmıştı.

Kaynak: AA / Emirhan Demir
