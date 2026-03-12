Haberler

Tayland: Ortadoğu'daki Çatışmalardan Etkilenen Yabancı Turistler İçin Destek Çalışmaları Başlattık

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tayland hükümeti, Ortadoğu'daki karışıklıklardan etkilenen yabancı turistlere destek sağlamak amacıyla çalışmalarını artırdıklarını duyurdu. 4.525 turiste yardım edildi ve otel işletmecileriyle işbirliği yapılarak indirimli oda fiyatları sunulacak.

BANGKOK, 12 Mart (Xinhua)-- Tayland hükümeti sözcü yardımcısı Airin Phanrit, Ortadoğu'daki durumu yakından takip ettiklerini ve bölgedeki karışıklıklardan etkilenen yabancı turistlere destek çalışmalarını artırdıklarını söyledi.

Airin perşembe günü yaptığı açıklamada, Turizm ve Spor Bakanlığı'nın turistlerin güvenliğini sağlamak ve ülkenin turizm sektörüne olan güveni korumak üzere ilgili kurumlarla yakın şekilde çalıştığını belirtti.

Airin, 28 Şubat-10 Mart tarihlerinde büyük havalimanlarındaki turist yardım merkezleri, turizm kriz yönetimi merkezi yardım hattı ve bölgesel turizm ve spor ofisleri gibi kanallar aracılığıyla toplam 4.525 yabancı turiste başarılı şekilde yardım ve destek sağlandığını ifade etti.

İndirimli oda fiyatları sunulabilmesi için otel işletmecileriyle işbirliği yapılarak mağdur turistlerin mali yükünün hafifletildiğini kaydeden Airin, 9 ayrı bölgedeki 74 tesisin bu işbirliği kapsamında yer aldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua
Ankara'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de hissedildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı

Savaş Avrupa ülkesini fena vurdu: Hiç paramız kalmadı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı

Görselin tamamını görmek için tıklayanlar şaştı kaldı
Trump'ın '1 saatte imha ederiz' tehdidine İran'dan bomba yanıt

Trump'ın "İmha ederiz" tehdidine İran'dan bomba yanıt: Av başlar
İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi

İslam Memiş, altın yatırımcılarının beklediği haberi verdi
Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı

Öğretmenleri canından bezdiren müdür için gereken yapıldı
Zehra 10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı

10 gündür aranıyordu! Korkunç gerçek hobi bahçesinde ortaya çıktı