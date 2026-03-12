Tayland: Ortadoğu'daki Çatışmalardan Etkilenen Yabancı Turistler İçin Destek Çalışmaları Başlattık

BANGKOK, 12 Mart (Xinhua)-- Tayland hükümeti sözcü yardımcısı Airin Phanrit, Ortadoğu'daki durumu yakından takip ettiklerini ve bölgedeki karışıklıklardan etkilenen yabancı turistlere destek çalışmalarını artırdıklarını söyledi.

Airin perşembe günü yaptığı açıklamada, Turizm ve Spor Bakanlığı'nın turistlerin güvenliğini sağlamak ve ülkenin turizm sektörüne olan güveni korumak üzere ilgili kurumlarla yakın şekilde çalıştığını belirtti.

Airin, 28 Şubat-10 Mart tarihlerinde büyük havalimanlarındaki turist yardım merkezleri, turizm kriz yönetimi merkezi yardım hattı ve bölgesel turizm ve spor ofisleri gibi kanallar aracılığıyla toplam 4.525 yabancı turiste başarılı şekilde yardım ve destek sağlandığını ifade etti.

İndirimli oda fiyatları sunulabilmesi için otel işletmecileriyle işbirliği yapılarak mağdur turistlerin mali yükünün hafifletildiğini kaydeden Airin, 9 ayrı bölgedeki 74 tesisin bu işbirliği kapsamında yer aldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua