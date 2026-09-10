Tayland'dan İsrail'e, "ülkeyi ziyaret eden vatandaşlarınız yerel kanunlara uysun" uyarısı

Tayland, İsrail'i, ülkeyi ziyaret eden İsrail vatandaşlarının yerel kanun ve geleneklere uyması konusunda uyardı.

Bloomberg'in haberine göre, Tayland'ı ziyaret eden İsrail vatandaşlarının yerel halk ile gerginliklere yol açmalarının ardından Tayland Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Bangkok Büyükelçisi Alona Fisher-Kamm'ı Bakanlığa çağırdı.

Tayland Dışişleri Bakanı Sihasak Phuangketkeow, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tayland, turistleri hoş karşılayan bir ülke ancak aynı zamanda bu turistlerin hangi milletten olurlarsa olsunlar canlarının istediğini yapabilecekleri anlamına gelmez." ifadesini kullandı.

Sihasak, turistlerin "Tayland gelenekleri, kültürü ve yerel yaşam tarzına" saygı duyması gerektiğini belirterek, İsrailli Büyükelçi'ye de İsrail vatandaşlarının yerel kanun ve geleneklere uyması gerektiği, aksi halde işlem yapılacağı uyarısında bulunduklarını aktardı.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, İsrail vatandaşı bir hayvanat bahçesi sahibinin "Özgür Filistin" bayrağı açan bir kişiyi tehdit etmesi üzerine, hayvanat bahçesi sahibinin sınır dışı edilmesi talimatını vermişti.

Kaynak: AA