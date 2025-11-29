Tayland'daki Sel Felaketi Can Kayıplarını Artırıyor

BANGKOK, 29 Kasım (Xinhua) -- Tayland'ın güneyinde meydana gelen şiddetli sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 145'e ulaştı. Su seviyesinin düşmeye başladığı ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

Hükümet sözcüsü Siripong Angkasakulkiat, cuma günü düzenlediği basın toplantısında güneydeki 8 eyalette can kaybı vakaları bildirildiğini, en fazla can kaybının yaşandığı Songkhla eyaletinde ise 110 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Afet Önleme ve Azaltma Departmanı'nın bildirdiğine göre bazı bölgelerde su seviyeleri düşmüş olsa da güneydeki yaygın sel felaketinden 3,54 milyon kişinin etkilediği tahmin ediliyor.

Hafta başında şiddetli muson yağmurları sonrası en ağır darbeyi alan Hat Yai kentinde son yılların en yoğun yağışı görüldü. Durumun kritik hale gelmesi üzerine hükümet, tahliye ve kurtarma operasyonlarını hızlandırmak amacıyla Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan etti.