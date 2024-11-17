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Tayland'da Yi Peng Festivali'nde Binlerce Dilek Feneri Uçuruldu

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Tayland'ın Chiang Mai şehrinde geleneksel Yi Peng Festivali kapsamında binlerce dilek feneri gökyüzüne bırakıldı. Festivalde renkli görüntüler, geleneksel kıyafetler, müzikler ve yöresel danslar yer aldı. Uçuşların da durdurulduğu etkinliğe yoğun ilgi vardı.

- Tayland'da görsel şölen: Binlerce dilek feneri gökyüzüne bırakıldı

Uçuşlar durduruldu

BANGKOK - Tayland'da renkli görüntülere sahne olan geleneksel Yi Peng (Fener) Festivali kapsamında binlerce dilek feneri gökyüzüne bırakıldı.

Tayland'ın Chiang Mai şehrinde her yıl ay takviminin son dolunay gecesi kutlanan ve muson sezonunun bitişini simgeleyen festival renkli görüntülere sahne oldu. Dün akşam saatlerinde gerçekleşen etkinlikte, binlerce katılımcı dilek fenerlerini aynı anda gökyüzüne bıraktı. Havai fişek ve ışık gösterileri ile sıradışı anların yaşandığı festivalde, fener gösterisinin yanı sıra geleneksel kıyafetler ve müziklerin yer aldığı geçiş töreni ile yöresel dans gösterileri de yer aldı.

Çinli ve Avrupalı turistlerden yoğun ilgi

Sosyal medyanın da etkisiyle yabancı ziyaretçilerin ilgisinin arttığı festivale, bu yıl özellikle Çinli ve Avrupalı turistler oldukça yoğun ilgi gösterdi. Festivale katılan turistler ve yüzlerce sosyal medya kullanıcısı, dilek fenerlerinin havaya bırakıldığı anları telefonlarıyla kaydetti.

Havalimanı'nda uçuşlar kontrollü olarak durduruldu

Festival kapsamında gökyüzüne gönderilen dilek fenerleri nedeniyle Chiang Mai Havalimanı'nda uçuşlar bir süreliğine kontrollü olarak durduruldu.

Tayland'da Yi Peng Festivali'nde Binlerce Dilek Feneri Uçuruldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KAAN ÇOLAK - Güncel
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