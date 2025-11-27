Haberler

Tayland'da Şiddetli Yağışlar Sonucu 82 Kişi Hayatını Kaybetti

Tayland'ın güneyinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde 82 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 1 milyon hane ve 3 milyon kişi etkilendi. Hükümet, Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan etti.

Tayland'ın güneyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 82 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tayland Afetle Mücadele ve Yönetimi Dairesi (DDPM), Tayland'ın güney kesimlerinde 12 farklı noktada etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sellerde yaklaşık 1 milyon hane ve 3 milyon kişinin etkilendiğini açıkladı.

Yüksek su seviyesinin bu sabah itibarıyla çoğu bölgede düştüğünü belirten yetkililer, bazı bölgelerin hala selin etkisi altında olduğunu kaydetti.

Hükümet sözcüsü, basın toplantısında yaptığı açıklamada, Songkhla eyaletinde sel kaynaklı can kayıplarının 55'e yükseldiğini, 7 eyalette toplam 82 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Yetkililer, akşam saatlerine kadar etkilenen tüm bölgelerde su seviyesinin nehir kıyılarının altına düşmesini beklediklerini kaydetti.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ülkenin güneyini vuran sel felaketinin ardından Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan etmişti.

Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
Haberler.com
