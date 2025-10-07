Tayland'da Şiddetli Yağışlar 22 Can Aldı

Tayland'da şiddetli yağışlar ve taşan nehirlerin neden olduğu sellerde 22 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 370 bin kişinin olumsuz hava koşullarından etkilendiği bildirildi.

Bangkok Post'un haberine göre, başkent Bangkok dahil ülke genelindeki bazı bölgelerde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Tayland Afet Önleme ve Zarar Azaltma Departmanı tarafından yapılan açıklamada, sellerde 22 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, aşırı yağış ve taşan nehirlerden etkilenen yaklaşık 370 bin kişiye yardım ulaştırmak için harekete geçildiği kaydedildi.

Yetkililer, acil durum ekiplerinin yiyecek ve malzeme dağıttığını ve muson mevsiminin yol açtığı yaygın yağışlar nedeniyle su seviyelerini yakından takip ettiklerini aktardı.

Bualoi Tayfunu, eylül sonundan beri Filipinler ve Tayland dahil Güney Asya ülkelerinde ölümlere yol açmıştı.

Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.