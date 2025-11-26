Tayland'da Sel Felaketi: Olağanüstü Hal İlan Edildi

SONGKHLA, 26 Kasım (Xinhua) -- Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ülkenin güneyindeki şiddetli sel felaketi nedeniyle Songkhla eyaletinde salı günü olağanüstü hal ilan etti. Muson yağmurlarının yol açtığı seller, ülkenin güneyindeki 9 eyalette büyük yıkıma neden oldu. Seller milyonlarca kişiyi etkilerken, çeşitli eyaletlerde can kayıpları yaşandı.