Tayland'da Sel Felaketi: Olağanüstü Hal İlan Edildi

Güncelleme:
Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, sel felaketinin etkilerini hafifletmek amacıyla Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan etti. Şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinden 2,1 milyon kişi etkilendi ve 13 kişi hayatını kaybetti.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, ülkenin güneyini vuran sel felaketinin ardından Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan etti.

Tayland Hükümeti Halkla İlişkiler Departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Charnvirakul sel felaketi yaşanan Songkhla eyaletinde olağanüstü hal ilan eden kararnameye imza attı.

Açıklamada, "Çeşitli kurumlar, afet bölgelerindeki insanlara yardım etmek, gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri sağlamak için görevlendirildi." ifadeleri kullanıldı.

Tayland Meteoroloji Departmanı, başta Songkhla olmak üzere ülkenin güneyindeki çeşitli kentlerde etkili olması beklenen şiddetli yağış ve sel riskine karşı uyarı yayımladı.

Ayrıca Meteoroloji Departmanı, ülkenin güneyinde yağışların yer yer yüzde 70'e ulaşmasının beklendiğini belirterek, ani sel ve su seviyelerinde yükselme riskine karşı uyarıda bulundu.

Tayland'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 2,1 milyon kişi etkilenmiş, 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Güney ve Güneydoğu Asya'da haziran-eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, her yıl büyük çaplı doğal afetlere ve kazalara neden oluyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
