Tayland'da roket festivali - Haberler

Tayland'da roket festivali
AA - Adryel Talamantes - Güncel
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Geçit töreni Roketlerin ateşlenmesi Festivale katılan turist röportajı Festivali izlemeye gelenler Tayland'ın kuzeydoğusunda her yıl yağış sezonu öncesi gerçekleştirilen "Yasothon Roket Festival" ilginç görüntülere sahne oluyor.
Geçit töreni
Roketlerin ateşlenmesi
Festivale katılan turist röportajı
Festivali izlemeye gelenler Tayland'ın kuzeydoğusunda her yıl yağış sezonu öncesi gerçekleştirilen "Yasothon Roket Festival" ilginç görüntülere sahne oluyor. Festivale katılımcısı takımları hazırladıkları roketi en yükseğe fırlatmaya çalışıyor.
AA / Adryel Talamantes - Güncel