Tayland'da roket festivali - Haberler

Geçit töreni

Roketlerin ateşlenmesi

Festivale katılan turist röportajı

Festivali izlemeye gelenler Tayland'ın kuzeydoğusunda her yıl yağış sezonu öncesi gerçekleştirilen "Yasothon Roket Festival" ilginç görüntülere sahne oluyor. Festivale katılımcısı takımları hazırladıkları roketi en yükseğe fırlatmaya çalışıyor.