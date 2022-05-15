Tayland'da roket festivali - Haberler

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Tayland'da roket festivali

AA - Adryel Talamantes - Güncel
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Geçit töreni Roketlerin ateşlenmesi Festivale katılan turist röportajı Festivali izlemeye gelenler Tayland'ın kuzeydoğusunda her yıl yağış sezonu öncesi gerçekleştirilen "Yasothon Roket Festival" ilginç görüntülere sahne oluyor.

Geçit töreni

Roketlerin ateşlenmesi

Festivale katılan turist röportajı

Festivali izlemeye gelenler Tayland'ın kuzeydoğusunda her yıl yağış sezonu öncesi gerçekleştirilen "Yasothon Roket Festival" ilginç görüntülere sahne oluyor. Festivale katılımcısı takımları hazırladıkları roketi en yükseğe fırlatmaya çalışıyor.

AA / Adryel Talamantes - Güncel

Festival, Tayland, turist, Roket, Güncel, Haberler

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