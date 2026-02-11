Haberler

Tayland'da silahlı saldırganlar bir okulda öğretmen ve öğrencileri rehin aldı

Güncelleme:
Tayland'ın Hat Yai kentinde silahlı saldırganlar bir okula baskın düzenleyerek öğretmen ve öğrencileri rehin aldı. Polisin müdahale ettiği olayda, bir öğretmenin vurulduğu bildirildi. Müzakereler devam ediyor.

Tayland'ın Songkhla eyaletinin Hat Yai kentinde silahlı saldırganlar, bir okula baskın düzenleyerek öğretmen ve öğrencileri rehin aldı.

Tayland merkezli The Nation gazetesinin haberine göre, Hat Yai kentinde silahlı kişiler, bir okula baskın düzenledi.

Saldırganların okuldaki birkaç öğretmen ve öğrenciyi rehin aldığı, bir öğretmenin ise vurulduğu bilgisi paylaşıldı.

Polis, silahlı kişilerin derslerin bitimine yakın okula girdiğini, bazı öğretmen ve öğrencileri rehin aldıklarını ve birçok öğrencinin hala binada mahsur kaldığını açıkladı.

Güvenlik güçleri silahlı kişilerle müzakere yürütürken, saldırganların sayısı ve okul içindeki son duruma ilişkin henüz net bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
