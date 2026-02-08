Tayland'da seçmenler, erken seçimde oy kullanmak için sandık başında

Tayland'da halk, meclisin feshedilmesinin ardından düzenlenen erken genel seçim ve ülke genelinde yapılan anayasa referandumu için sandık başına gitti.

Tayland basınında yer alan haberlere göre, alt meclisin 12 Aralık'ta, dört yıllık görev süresinin dolmasına bir yıl kala feshedilmesinin ardından yapılan seçimlerde oy verme işlemi, yerel saatle 08.00'de başladı.

Yaklaşık 53 milyon kayıtlı seçmen, Temsilciler Meclisi'nde görev yapacak 500 milletvekilini belirlemek için 5 bine yakın aday arasından tercih yapacak.

500 sandalyenin 400'ü seçimlerde, 100'ü ise siyasi partilerin listesinden belirlenecek.

Seçimlerin sonucu, bir sonraki hükümetin kim tarafından kurulacağını ve geçici Başbakan Anutin Charnvirakul'un görevini sürdürüp sürdüremeyeceğini netleştirecek.

Kamuoyu yoklamaları, hiçbir partinin Meclis'te tek başına çoğunluğu sağlayamayacağını ve koalisyon hükümeti kurulmasının gerekeceğini gösteriyor.

Başbakan Anutin Charnvirakul, Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un verdiği yetkiyle 2026'nın başında erken seçim yapılması için Temsilciler Meclisini 12 Aralık'ta feshetmişti.

Meclisin feshedilmesi, Kamboçya ile yeniden başlayan çatışmaların beşinci gününe denk gelmişti.

Tayland'da son 87 yılda parlamento 16 kez feshedildi.

Sonuncusuyla birlikte 16'ya ulaşan parlamento fesihlerinin ilki 1938'de yaşandı, ardından 1945, 1976, 1983, 1986, 1988, 1992, 1995, 1996, 2000, 2006, 2011, 2013 ve 2023'ün yanı sıra bu yıl eylül ve 12 Aralık'ta verilen kararlarla devam etti.

Öte yandan halk, 2017 tarihli askeri dönem anayasasının yeniden yazılıp yazılmamasına ilişkin düzenlenen referandumda da oy kullanacak.