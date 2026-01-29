Tayland'da Askeri Uçak Düştü: 2 Ölü
Tayland'ın Chiang Mai kentinde bir AT-6 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, eğitim uçuşu sırasında meydana geldi ve soruşturma başlatıldı.
BANGKOK, 29 Ocak (Xinhua) -- Tayland'ın Chiang Mai kentinin Chom Thong bölgesinde bir AT-6 tipi askeri uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyaya göre kaza, perşembe günü yerel saatle 10.30 sularında eğitim uçuşu sırasında meydana geldi.
Acil müdahale ekipleri olay yerine sevk edilirken, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Xinhua / Güncel