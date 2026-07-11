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Tayland'da olağan dışı uzunlukta bir boyna sahip yeni dinozor türü keşfedildi

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Tayland'da bilim insanları, yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşayan, 20 metre boyunda ve uzun boynuyla dikkat çeken yeni bir dinozor türü (Uragasaurus kalasinensis) keşfetti. Omur kemiğindeki farklı hava boşluklarıyla diğer türlerden ayrılan bu otçul dinozor, sauropod grubuna ait.

Tayland'da bilim insanları, yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşadığı değerlendirilen, boyu 20 metreye kadar ulaşabilen ve oldukça uzun boynuyla dikkati çeken yeni bir dinozor türü keşfetti.

Tayland'ın kuzeydoğusundaki Kalasin bölgesinde bulunan fosiller üzerinde yapılan incelemelerde, daha önce bilinmeyen bir dinozor türüne ait omur kemiği kalıntıları tespit edildi.

Bilgisayarlı tomografi incelemeleri sonucu dinozorun uzun boyunlu otçul dinozorları kapsayan sauropod grubundaki Mamenchisauridae familyasına ait olduğunu belirleyen araştırmacılar, yeni türe "Uragasaurus kalasinensis" adını verdi.

Bilim insanları, yaklaşık 150 milyon yıl önce yaşadığı değerlendirilen dinozorun, yüksekteki bitkilerle beslenmesini sağlayan alışılmadık derecede uzun bir boyna sahip olduğunu ve toplam uzunluğunun ise yaklaşık 20 metreye ulaşabildiğini tespit etti.

Araştırmanın başyazarı, Mahasarakham Üniversitesinden Dr. Apirut Nilpanapan, dinozorun omur kemiğindeki hava boşluklarının yapısının bugüne kadar bilinen diğer dinozor türlerinden farklı olduğunu belirterek, yeni türü ayırt eden en önemli özelliğin bu olduğunu ifade etti.

Keşfin detaylarına "Nature" dergisinde yer verildi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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